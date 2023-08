Landkreis Donau-Ries

vor 18 Min.

Warum ausgerechnet diese vier Apfelbäume reich tragen

Plus Wer in seinem Garten Apfelbäume stehen hat, der muss in diesem Jahr auf manche Frucht verzichten. Doch auf Heroldinger Flur fallen vier Bäume auf.

Von Ralf Hermann Melber

Birnbäume tragen dieses Jahr im Landkreis meist sehr gut. Bei Zwetschgenbäumen wird die Ausbeute schon geringer und Apfelerträge gibt es an etlichen Orten kaum. Nässe, Frost und kühle Temperaturen sorgten dafür, dass es trotz zuvor anmutender Blüte kaum zur erfolgreichen Bestäubung kam. Mochten Wildbienen mit niedrigeren Temperaturen noch zufrieden sein, flogen sie dennoch wohl nicht allzu weit. Zuchtbienen der unentbehrlichen Imkerleute hatten ihren Kampf mit den Witterungsverhältnissen.

Auf Heroldinger Flur gibt es mindestens sieben meist hochbetagte Apfelbäume des Kesseltaler Streiflings. Zumindest vier davon tragen reichlich, während auf den Nachbarbäumen meist nichts hängt. Die Erklärung dürfte sein, dass der Kesseltaler Streifling relativ spät blüht, der nächste Imker nicht einmal einen Kilometer weit weg seinem Hobby nachgeht und noch ein freundlicher Nachbar zu Diensten war: Ein einziger Baum der Roten Sternrenette blühte nämlich gleichzeitig und diente als Bestäuber. Ohne seine Pollen und die Bienen, die sie zu den Kesseltalern flogen, sähe die Bilanz trostlos aus. Anderswo sind Ontario- oder Klaräpfel durchgekommen – beides Sorten, deren Blüte relativ frosthart ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen