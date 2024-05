Landkreis Donau-Ries

vor 32 Min.

Warum Dampfloks trotz Bahn-Einschränkungen fahren können

Plus Der Zugverkehr zwischen Nördlingen und Donauwörth ist abends derzeit nicht möglich. An einigen Tagen können aber Dampfloks dennoch fahren.

Das vergangene Wochenende über waren sie immer mal wieder in Nördlingen zu hören, die Pfiffe der Dampfzüge. Denn schließlich standen in den vergangenen Tagen die Eisenbahnjubiläen groß im Fokus. Vor 175 Jahren wurde das erste Bahn-Teilstück von Donauwörth nach Nördlingen eröffnet. Zudem feierte der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum sein 55-jähriges Bestehen. So ein Jubiläum wird natürlich frühzeitig geplant und Dampflokomotiven dürfen da aus Museumssicht nicht fehlen. Doch diese sind bisweilen länger unterwegs als dies im Rahmen der Einschränkungen auf der Riesbahn eigentlich möglich ist. Warum die Sonderzüge aber doch unterwegs sein können, erklärt Patrick Zeitlmann von der Bayernbahn.

Als die Einschränkungen auf der Strecke zwischen Nördlingen und Donauwörth aufkamen, sei das für das Eisenbahnmuseum "sehr unangenehm in so einem Jubiläumsjahr" gewesen, sagt Zeitlmann, Mitglied im Verein und Geschäftsführer der Bayernbahn. "Man hat sich Gedanken gemacht, einen Fahrplan mit Programm erstellt und das wird mit einem Schlag zunichtegemacht." Denn die Sonderzüge seien meistens deutlich länger als zwölf Stunden unterwegs – das ist das Zeitfenster, in dem die DB Infrago die Stellwerke noch mit Personal besetzen kann, damit die Bahn auf der Strecke fahren kann. So ein Sonderzug fahre bisweilen um 6 Uhr ab und komme erst gegen 20 oder 21 Uhr zurück, schildert Zeitlmann.

