Warum der Donau-Ries-Kreis für Investoren ein Geheimtipp ist

Eine Studie beschreibt den Landkreis Donau-Ries als eine Wachstumsregion, die interessant für die Industrie sei. Doch auf eines müssten sich Arbeitgeber einstellen.

Der Landkreis Donau-Ries gehört zu den Wachstumsregionen in Deutschland, in denen es noch größere freie Flächen für die Industrie gibt. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Prognos AG im Auftrag des Wirtschaftsmagazins „Markt und Mittelstand“. In einem Beitrag des Magazins wird die Region gar als Geheimtipp für Investoren beschrieben. In Bayern werden in der Untersuchung nur noch die Landkreise Augsburg und Hof als Wachstumsregion genannt, alle anderen liegen nördlich des „Weißwurstäquators“, nämlich Emsland, Euskirchen, Cottbus/Lausitz, Kreis Börde (Magdeburg), Rhein-Sieg-Kreis, Kreis Teltow-Fläming und Rostock.

Zwei Kernfragen liegen den Angaben der Autoren zufolge der Studie zugrunde:

In welchen Kreisen und kreisfreien Städte sind größere, besonders bedeutsame Gewerbeflächen verfügbar?

Wie spielen die Wettbewerbsstärke von Regionen und die Verfügbarkeit von großen Gewerbeflächen zusammen?

In die Studie flossen demnach nur Gewerbe- und Industriegebiete mit einer Fläche von mehr als 20 Hektar ein. Als Quellen dienten den Angaben zufolge die öffentlichen Plattformen der Bundesländer. Nur in diesen Datenbanken ausgewiesene Flächen und der sogenannte Zukunftsatlas von Prognos seien in die Analyse einbezogen worden, heißt es. Indikatoren für wirtschaftliche Stärke oder Dynamik eines Landkreises seien beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt je Beschäftigten, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Gründungsintensität, die verkehrliche Erreichbarkeit, die Zahl der Patentanmeldungen, die Unternehmensaktivität bei Forschung und Entwicklung oder die Entwicklung bei den Beschäftigtenzahlen.

Der Landkreis Donau-Ries ist beliebt – aber die Einwohner seien auch gut versorgt

In einem Beitrag des Magazins im Internet wird der Landkreis als eine florierende Region beschrieben, die bei der mittelständischen Wirtschaft beliebt sei. Es gebe dort Fachkräfte und ein sehr attraktives Industrieumfeld. Die Gegend, schreibt Autor Andreas Kempf, sei auf den ersten Blick sehr ländlich geprägt und so verwundere es nicht, dass es mit 350 Hektar besonders viele Flächen für Neuansiedlungen gebe, so viele wie nirgendwo sonst in Bayern. Kempf fährt fort: „Allerdings hat man nicht den Eindruck, dass händeringend nach neuen Investoren gesucht wird. Kein Wunder: Die 137.000 Bewohner sind prinzipiell bereits gut versorgt. Zuletzt wurde eine Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent gemeldet – eine der niedrigsten in Deutschland.“

Der bekannteste Arbeitgeber sei zwar das Hubschrauberwerk von Airbus, den Kern der lokalen Wirtschaft bildeten jedoch 12.800 kleine und mittelständische Betriebe, schreibt er weiter. Sie sorgten dafür, dass der Landkreis Donau-Ries zu den erfolgreichsten Regionen gehöre und bundesweit zu denen mit der größten Aufstiegsdynamik. Zudem seien in unmittelbarer Nachbarschaft die Industriezentren Aalen, Ingolstadt, Augsburg und Ulm. Nürnberg und München seien eine knappe Autostunde entfernt. 15.000 Menschen pendelten täglich zu Zeiss, MAN, Audi und Bosch in benachbarten Kreisen. Der Autor kommt daher zu dem Schluss: „Diese Position macht aus der außerhalb Bayerns eher unbekannten Region für Investoren einen Geheimtipp.“

37 Prozent der Belegschaft müssen bis 2040 ersetzt werden

Mehr als die Hälfte aller Beschäftigen, fährt er fort, seien sind in Maschinen- und Fahrzeugbau, Luftfahrtindustrie, Baugewerbe, Forschung und Entwicklung, Gesundheitswirtschaft sowie in der Informationstechnologie und in den Kommunikationsdienstleistungen tätig. Vor allem der Maschinenbau entwickle sich gut, aber auch der Tourismus sei wichtig. Kempf: „Anziehungspunkte sind schmucke Städte und vor allem das Nördlinger Ries, eine riesige kraterartige Senke, die vor 15 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag entstanden ist.“

Wegen der demografischen Entwicklung müssten in der Region jedoch bis zum Jahr 2040 im Schnitt 37 Prozent der Belegschaft ersetzen werden, während bundesweit im gleichen Zeitraum 25 Prozent der Beschäftigten in Rente gingen. Wer sich ansiedeln wolle, müsse sich also auf einen harten Kampf um Fachkräfte einstellen. „Fachkräftesicherung ist und bleibt ein sehr wichtiges Ziel für unsere Wirtschaftsregion,“ wird Landrat Stefan Rößle zitiert.