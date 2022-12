Warum die Apfelsorte "Herrnhut" nichts für den Wochenmarkt ist

Der "Schöne aus Herrnhut" ist ein Apfel, der robust und frosthart ist. Dennoch hat die Sorte einen Nachteil.

In seiner diesjährigen Neujahrsansprache hat der sächsische Ministerpräsident zu „300 Jahre Herrnhut“ eingeladen: 1722 fanden dort aus Mähren vertriebene Mitglieder der Brüdergemeinde eine Zuflucht auf dem Gebiet des Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, der die entschieden biblische Lehre seiner neuen Untertanen bald selbst auslebte.

Der heutige Grenzverlauf markiert die Gegend als „Dreiländereck“ mit herrlichem Blick nach Polen und Tschechien. Dort, im östlichsten Winkel Sachsens, entstand der „Schöne aus Herrnhut“ aus einem Sämling, wurde also nicht vom Menschen gekreuzt. A. Heintze entdeckte ihn um 1880 in ebendiesem geschichtsträchtigen Ort. Von dort gelangte die Apfelsorte um 1900 für lange Zeit in den Handel und empfiehlt sich bis heute besonders für den Hausgarten – nicht nur in Ebermergen, wo sie nachgewiesen ist.

Auf Märkten sucht man die ausgesprochen saftigen Äpfel wohl vergeblich, denn sie haben sich wegen gewisser Druckempfindlichkeit nicht durchsetzen können. Viele moderne Züchtungen kullern heutzutage unbeschadet über Förderbänder.

Apfelsorte "Herrngut" ist kaltes Klima gewöhnt

Kaltes und kontinentales Klima ist der Herrnhuter gewöhnt. Der Apfel weist somit den gleichen abgehärteten Charakter auf wie die Bewohner seiner „Geburtsstadt“, die einst ihre frühere Heimat um ihres Glaubens willen aufgeben mussten.

Nicht gefeit dagegen ist auch der „Herrnhuter“ gegen Mäusefraß an den Wurzeln nach der Pflanzung. Es empfiehlt sich grundsätzlich, einen Wühlmauskorb bei Beschaffung des Wunschbaums mit einzukaufen.

Lesen Sie dazu auch

Blüht der Baum viel, wird er zum Massenträger, um ein Jahr später im Ertrag auszusetzen. Fruchtausdünnung und ausreichende Baumernährung können dem vorbeugen. Schon die Herrnhuter Ortsgründer übten sich deutlich mehr im Geben als im Nehmen. „Ihr“ Apfel ist robust und gering anfällig für Krankheiten und Schädlinge, auch anspruchslos gegenüber Boden oder Klima, dazu frosthart. Die Sorte symbolisiert auffallend den genügsamen Charakter einiger Herrnhuter Ortsgründer, die mit minimalstem Startkapital in entlegene Länder der Erde reisten und dort unter widrigsten Umständen Fuß fassten.

Steckbrief: