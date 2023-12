Was die Verlängerung der Bauarbeiten bei Meitingen für Fahrgäste bedeutet

Fahrgäste, die über Donauwörth nach Augsburg fahren, brauchen noch etwas Geduld. Denn: Die Bauarbeiten bei Meitingen ziehen sich hin. Warum Go-Ahead unzufrieden ist.

Zwei Baumaßnahmen auf der Bahnstrecke zwischen Donauwörth und Augsburg verzögern sich: Wie Go-Ahead am Freitagmittag mitteilt, wird es bis zum 19. Januar zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen. Grund dafür sind Gleisarbeiten bei Meitingen und Bahnsteigarbeiten bei Westendorf. Das Bahn-Unternehmen berichtet, mit welchen Einschränkungen die Betroffenen rechnen können.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bahnbauarbeiten zwischen Augsburg und Donauwörth verlängert werden. Bereits Anfang Dezember hatte die Deutsche Bahn Go-Ahead mitgeteilt, dass die Baustelle bis mindestens Sonntag, den 10. Dezember, dauern soll. Nun gehen diese wohl bis zum 19. Januar. Für Winfried Karg und die Firma Go-Ahead kam diese Nachricht plötzlich. Karg ist der Pressesprecher des Verkehrsunternehmens und schildert, er habe die Nachricht über die Verlängerung der Bauarbeiten am Rande einer Besprechung erfahren: "Dabei war für das Treffen ein anderes Thema angesetzt." Jetzt muss sich Go-Ahead für die Einschränkungen vorbereiten.

Gleisbauarbeiten in Meitingen sorgen für SEV bei Go-Ahead

Unter der Woche sollen zwei Abendzüge von Donauwörth nach Augsburg durch Schienenersatzverkehr (SEV), in diesem Fall Omnibusse, ersetzt werden. Neben den Gleisarbeiten in Meitingen wurden auch die Bahnsteigarbeiten in Westendorf verlängert. Bis zum 18. Dezember ist dort nur der Bahnsteig für Züge in Richtung Donauwörth anfahrbar. Bei Verbindungen in Richtung Augsburg entfällt der Stopp in Westendorf. Hierfür bietet Go-Ahead einen Shuttlebus an, der von Nordendorf über Westendorf nach Meitingen fahren soll.

Karg sagt, die Einschränkungen seien weniger stark als bisher: "Die Strecke wird an den Wochenenden und Abenden nicht komplett gesperrt." Trotzdem werde den Fahrgästen viel zugemutet. Reisende, die aus dem Ries kommen, können zudem nicht mehr direkt bis nach Augsburg oder München fahren: "Wer aus Nördlingen kommt, muss in Donauwörth in einen anderen Zug umsteigen." Die modernen Züge, die auf der Strecke zwischen Donauwörth und Aalen verkehren, kriege man "nicht durch."

Zwischen Donauwörth und Treuchtlingen wird 2024 gebaut

Auch im kommenden Jahr soll es auf der Strecke zwischen Donauwörth und Treuchtlingen zu Einschränkungen kommen. "Die Baustellen gehen nach Mitte Januar weiter", sagt Karg. Go-Ahead habe ebenfalls mit diesen Umständen zu kämpfen – Karg schildert im Gespräch mit unserer Redaktion von Mitarbeitern, die wegen der Einschränkungen von Fahrgästen beleidigt worden seien. "Es ist verheerend, dass die Kommunikation nicht zuverlässig funktioniert." Go-Ahead müsse "auf Zuruf" arbeiten.

Laut einer Sprecherin der Bahn gibt es für die Verzögerung der Baustelle mehrere Gründe: Unter anderem die erschwerten Bodenbedingungen durch die massiven Schnee- und Regenfälle der vergangenen Wochen sowie die Reparatur einer Starkstromleitung die Bauarbeiten. "Seit dem 1. Dezember liegt auf dem Baufeld eine geschlossene Eis- und Schneedecke", sagt sie. Daher seien keine Arbeiten am Gleiskörper möglich gewesen.

Die Bahn will bis Mitte Januar mit den Bauarbeiten fertig sein

Am Sonntag, 10. Dezember, starte man mit den notwendigen Entwässerungsarbeiten zwischen den Gleisen. "Ab Anfang Januar werden voraussichtlich die Gleisbauarbeiten fertiggestellt." Dafür werde eine nächtliche Totalsperrung eingerichtet. Die Sprecherin der Bahn erläutert, dass die erforderlichen Informationen eigentlich mit mehrwöchigem Vorlauf an die Unternehmen weitergegeben werden: "In diesem Fall konnten die Informationen aufgrund der kurzfristigen Verlängerung der Baumaßnahme leider nicht früher zur Verfügung gestellt werden."