Landkreis Donau-Ries

vor 48 Min.

Was ein Austritt aus der Kirche für die Menschen bedeutet

Plus Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus – aber was heißt das in der Praxis? Dekane schildern, wie sie damit beispielsweise bei Trauerfeiern umgehen.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

An einem Punkt wird es sofort deutlich: der Kirchensteuer. Wer aus der Kirche austritt, muss diese nicht mehr zahlen. 2022 hat sich wieder eine Vielzahl an Menschen dazu entschlossen, offiziell die evangelische (rund 380.000 Personen) und katholische (522.000) Kirche zu verlassen. Doch mit den Pflichten enden auch Rechte.

Gerhard Wolfermann vertritt die evangelische Kirche in Nördlingen. Man respektiere die Austritt-Entscheidung und oft wolle die Person auch nichts mehr mit der Kirche zu tun haben. Wer aus der Kirche austrete, werde im Normalfall nicht nach christlichem Ritus bestattet – Angehörige müssten schon sehr glaubhaft versichern, dass das für den Verstorbenen in Ordnung sei. "Das ist auch eine Frage des Respekts gegenüber der Entscheidung des Menschen", so Wolfermann. Andererseits spiele eine Trauerfeier für Angehörige eine wichtige Rolle, im Einzelfall sei es eine seelsorgerische Entscheidung.

