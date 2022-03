Düstere Erinnerungen flammen auf: Weltkriegs-Zeitzeuginnen erzählen

Plus Der Ukraine-Krieg bringt Überlebende des Zweiten Weltkrieges dazu, sich an das Grauen zu erinnern. Zwei Zeitzeuginnen aus dem Ries erzählen ihre Geschichte.

Eine hat den Bombenangriff auf Oettingen miterlebt, die andere ist Zeugin wahrhaftiger Nächstenliebe geworden: Der Zweite Weltkrieg hat für zwei Zeitzeuginnen aus dem Ries zwei genauso unterschiedliche Erfahrungen wie gleichermaßen großes Mitgefühl mit den Millionen Unschuldigen in der Ukraine hinterlassen. Der russische Angriffskrieg zwingt nun beide dazu, sich das Grauen wieder zu vergegenwärtigen.