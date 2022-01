Wemdinger Hausarzt täuscht Corona-Impfungen vor: Eine Betrogene erzählt

Plus Eine 46-Jährige gehört zu den Betroffenen des Wemdinger Impfbetrugs. Eigentlich wollte die Frau auch ihren Sohn dort impfen lassen. Die Geschehnisse verfolgen sie lange.

Erst als die Rieserin beim Sonderimpftermin im Herbst ihre richtige Impfung gegen das Coronavirus bekam, habe sie gemerkt, was der Wemdinger Hausarzt alles falsch gemacht hat. Kein Aufklärungsgespräch, keine Impfung in den Oberarm und kein Warten nach der Impfung. Die 46-Jährige wohnt im Ries und war lange Jahre Patientin bei jenem Arzt. Entsprechend ließ sie sich auch bei ihm Impfen - doch bekam wohl nie tatsächlich den Impfstoff gespritzt. Lange verfolgen sie die Geschehnisse. Und nicht nur das.