Wie die Krankenhäuser im Landkreis vor Hitze geschützt werden sollen

Plus Angesichts des Klimawandels werden Extremwetter wie große Hitze zunehmen. Das gKU hat für Krankenhäuser erste Maßnahmen ergriffen – aber nicht in Patientenzimmern.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert angesichts der extremen Temperaturen bereits seit geraumer Zeit eine möglichst schnelle Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen in den Kliniken. Patientinnen und Patienten, genauso wie die beschäftigten Pflegekräfte und Ärzte, müssten dringend vor den Auswirkungen des Klimawandels geschützt werden, wenngleich dies in den Häusern mitunter hohe finanzielle Aufwendungen erfordere, heißt es.

Auch im gemeinsamen Kommunal-Unternehmen des Landkreises (gKU) ist das Thema angekommen. Erste Maßnahmen wurden dort inzwischen umgesetzt, allerdings nicht in den Patientenzimmern. Diese sollen erst im kommenden Jahr an der Reihe sein.