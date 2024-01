Landkreis Donau-Ries

Wie gefährlich ist die Arbeit der Rettungskräfte im Landkreis Donau-Ries?

Diverse Hilfsaktionen der Einsatzkräfte im Landkreis: Eine Rettungsaktion am Daniel, die Feuerwehr löscht einen Gefahrgut-Lastwagen in Harburg, das THW musste zu einem Einsatz mit abgedecktem Dach und eine Übung in der Donauwörther Reichsstraße.

Plus Kürzlich rettete die Feuerwehr eine Frau spektakulär vom Nördlinger Daniel. Regelmäßig müssen die Helfer zu schwierigen Einsätzen. Einer sagt: Alles kann gefährlich werden.

Mehrere Einsatzfahrzeuge standen hinter dem Daniel, dann rückte am anderen Ende der Kirche die Feuerwehr mit der Drehleiter an – am Samstag, zur Wochenmarkt-Zeit. Auf dem Kirchturm hatte eine Frau einen Schwächeanfall erlitten, die Frau wurde über das Kirchenschiff schließlich zur Drehleiter transportiert und wieder auf den Boden gebracht. Für die Feuerwehr ein anstrengender und nicht alltäglicher Einsatz – aber welchen Gefahren sind die Einsatzkräfte in der Region ausgeliefert? Und wo ist die Arbeit besonders schwierig?

Am Daniel in Nördlingen ist die Herausforderung die Höhe. Einsätze am Kirchturm gibt es eher selten, wie Marco Kurz, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, schildert. Doch immer wieder übe man dort. Je nach Ausrüstung müssten seine Kolleginnen und Kollegen bis zu 25 Kilo zusätzlich auf den Turm schleppen, das sei anstrengend: "Da rächt es sich, wenn man was vergessen hat." Ansonsten ist die gesamte Altstadt ein schwieriger Einsatzort, insbesondere das Gerberviertel mit seiner engen Bebauung und den Fachwerkhäusern. Dazu parke mancher Autofahrer dann noch an Engstellen: "Das macht es für uns schwieriger, den perfekten Platz zu finden, um den Einsatz abzuarbeiten."

