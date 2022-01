Landkreis Donau-Ries

vor 31 Min.

Wie ist die Impfquote bei Senioren in Altenheimen im Landkreis Donau-Ries?

Plus Die Impfquote in Altenheimen im Landkreis ist hoch. So gut die Senioren durch Antikörper geschützt sind, könnten Einrichtungen bald ein anderes Problem haben.

Von Lisa Gilz und Ilona Schmid

Das Immunsystem, das Menschen vor Krankheitserregern schützt, reagiert mit fortschreitendem Alter immer weniger gut. Wenn der Abwehrmechanismus aus den verschiedenen Zellen nicht mehr schnell genug arbeitet, dann erkranken Menschen nach einer Infektion schwerer. Das ist einer der Gründe, mit dem das Robert-Koch-Institut erklärt, wieso ältere Menschen als Risikogruppe in der Pandemie zählen. Laut den Daten, die Impfzentren und mobile Impfteams an das RKI weitergeben, sind zum 24. Januar 2022 knapp 88 Prozent aller über 60-Jährigen in Deutschland vollständig geimpft. In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis liegt die Impfquote bei über 90 Prozent. Trotz des höheren Risikos, einen schwereren Krankheitsverlauf zu haben, lehnen ein paar Männer und Frauen in den Einrichtungen die Impfung ab. Die Einrichtungen sehen noch ein anderes Problem auf sich zukommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen