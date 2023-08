Landkreis Donau-Ries

Wie reagieren Flora und Fauna auf die steigenden Temperaturen im Donau-Ries-Kreis?

Am Wehr bei der Ziegelmühle in Munningen wird Sauerstoff in die Wörnitz eingebracht.

Plus Im Gegensatz zum Sommer 2022 hat das Wetter heuer noch keine Konsequenzen für die Fische. Es gibt jedoch bereits Ideen und Konzepte gegen den Wandel im Wasser.

Von Gitte Händel

Mit den Veränderungen des Klimas kommen Herausforderungen auf die Gewässer und deren Lebenswelt im Landkreis Donau-Ries zu. Mancherorts wird darauf schon seit Längerem reagiert. Ein Einblick in die Wasserwelt und deren aktuellem Status quo.

„In diesem Jahr sind wir gut davongekommen“, sagt Thomas Fink, Schatzmeister des Fischer-Vereins 1949 Oettingen. Er bezieht sich dabei auf das Wetter und das Wasser im Belzheimer Stausee sowie die Abschnitte der Wörnitz, die im Bereich des Vereins liegen. Gemessen wird regelmäßig, ob der Gehalt an Sauerstoff für die Fische ausreicht. Dieser passe in diesem Jahr. Obwohl Meteorologen zufolge der Juli 2023 der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war, hätten der Dauerregen und die kühlen Temperaturen im August dazu geführt, dass der Sommer für die Fische in diesen Gewässern bisher unproblematisch gewesen sei – im Gegensatz zum letzten Jahr.

