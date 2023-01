Landkreis Donau-Ries

18:30 Uhr

Entschädigungen für Zugausfälle? Was Go-Ahead-Kunden wissen müssen

Plus Solange es bei Go-Ahead Probleme gibt, muss das Unternehmen zahlen. Fahrgäste haben ein Recht auf Entschädigungen, der Auftraggeber legt Vertragsstrafen fest.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Noch immer gibt es in der Region Probleme mit dem Nahverkehr auf der Riesbahn. Von Verspätungen oder Ausfällen betroffene Fahrgäste von Go-Ahead werden in bestimmten Fällen entschädigt. Wer das Unternehmen kontrolliert und welche Vertragsstrafen gegen das Eisenbahnunternehmen seit der Übernahme am 11. Dezember verhängt wurden: die wichtigsten Fragen und Antworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen