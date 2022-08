Landkreis Donau-Ries

vor 19 Min.

Bei "Kunst Waldbaden" kann man jetzt wunderbare Werke in der Natur besuchen

Plus In Mönchsdeggingen findet nicht nur die Donauries-Konferenz 2022 statt. Dort wird auch eine neue Attraktion eröffnet: "Kunst Waldbaden" - mit gleich drei Standorten.

Von Peter Urban

Landrat Stefan Rößle sprach von einer „Kompaktveranstaltung“, die in diesen Zeiten „Benzin und Zeit“ spare: Hatte er doch die Auftaktveranstaltung für „Kunst Waldbaden“ und die Donauries-Konferenz 2022 zu einem Termin zusammengefasst. So referierten im Innenhof des Mönchsdegginger Klosters sowohl Barbara Wunder vom Konversionsmanagement, als auch Klemens Heininger als Regionalmanager in Vertretung von Jennifer Werner. Doch eigentlich ging es um eine neue Attraktion des Landkreises: „Kunst Waldbaden“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen