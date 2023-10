Landkreis Donau-Ries

XXL-Stromtrasse: Landrat Rößle ruft jetzt die Bürger zur Stellungnahme auf

Plus Eine Stromtrasse mit Masten von bis zu 70 Meter Höhe könnte durch den Donau-Ries-Kreis führen. Was der Stand in der Debatte ist und wo die Bürger gefragt sind.

Von Verena Mörzl

Bis zum Jahr 2045 wollen die Netzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW erstmals ein klimaneutrales Stromnetz betreiben. Vor diesem Hintergrund muss den Angaben der vier Unternehmen zufolge das Stromnetz umfangreich ausgebaut werden, wie im April berichtet. Dieser deutschlandweite Ausbau trifft auch die Region. Zwar steht noch nicht im Detail fest, wo die neue XXL-Trasse genau verlaufen soll, und auch noch nicht, wie hoch die Masten genau werden. Klar ist jedoch, dass in dem sogenannten Suchraum zwischen Petersgmünd in Mittelfranken, Nördlingen und Goldshöfe eine solche Leitung vorgesehen ist. Zu den Plänen äußert sich nun erneut Landrat Stefan Rößle.

In einem Schreiben betont das Landratsamt in dieser Woche, dass der Netzentwicklungsplan erst in einer von vielen notwendigen Vorstufen vor dem eigentlichen Genehmigungsverfahren ist. Aktuell gebe es auch keine Planung zu einer konkreten neuen Stromtrassenführung. Die Planung sowie Planfeststellung der konkreten Trasse erfolgten, so die Kreisbehörde, "erst zu einem späteren Zeitpunkt".

