Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Zahl der Hochbetagten im Landkreis Donau-Ries wird sich verdoppeln

Plus Die Babyboomer gehen in den nächsten Jahren in Rente. Der Fachkräftemangel werde noch deutlich gravierender, warnt ein Experte im Kreistag.

Von Martina Bachmann

Händeringend suchen viele Unternehmen im Landkreis Donau-Ries nach Arbeitskräften. Die Auswirkungen spüren mittlerweile auch die Kunden: Geschäfte müssen ihre Öffnungszeiten reduzieren, Betriebe können weniger produzieren. Doch dieser Fachkräftemangel werde noch deutlich gravierender, sagte jetzt Dr. Herbert Tekles im Kreistag: "Das ist wie ein Tsunami, der sich aufgebaut hat."

In der Sitzung im Donauwörther Landratsamt referierte Tekles, Diplom-Soziologe und promovierter Wirtschaftswissenschaftler, unter anderem über die Fragen, wie sich die Bevölkerung im Landkreis entwickelt und wie es mit der Kinderbetreuung aussieht. 30 Minuten hatte Tekles für seinen Vortrag eingeräumt bekommen - und als er seine ersten Erkenntnisse vorgetragen hatte, wurde es absolut still im großen Sitzungssaal. Schließlich kündigte der Redner nichts anderes an, als dass sich die Gesellschaft im Landkreis Donau-Ries komplett wandeln werde.

