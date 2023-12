Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Zu viel Lärm gemacht? Mann schlägt Nachbar mit Baseballschläger

Plus Mit einem Baseballschläger aus Aluminium geht ein Mann auf seinen Nachbarn los. Vor Gericht landet er aber nur, weil er selbst seinen Kontrahenten anzeigt.

Von Jan-Luc Treumann

Manchmal schwelt ein Streit längere Zeit vor sich hin, die Beteiligten ärgern sich übereinander, setzen sich wieder und wieder auseinander, bis es eines Tages kracht. Ein solcher Tag ereignete sich im vergangenen Jahr in einer Kommune im Landkreis Donau-Ries zwischen einem 44-Jährigen und seinem jüngeren Nachbarn samt dessen Kumpel. Denn der Mann fühlte sich durch Lärm gestört, holte seinen Baseballschläger hervor und schlug zu. Vor Gericht kommt er mit einer Bewährungsstrafe davon – doch das hätte für den Angeklagten anders ausgehen können.

Denn zunächst wollte der 44-Jährige nicht zugeben, dass er die beiden mit dem Sportgerät geschlagen hat. Vor Gericht schildert er den Abend so: Schon am Nachmittag habe sein Nachbar laute Musik gehört, auf sein Geklopfe habe der nicht reagiert. Am Abend habe er den 28-Jährigen im Treppenhaus getroffen und um Ruhe gebeten. "Ich bin in meine Wohnung rein und es war immer noch laut draußen. Dann bin ich mit dem Baseballschläger raus und habe gesagt: 'Wenn keine Ruhe ist, dann aber...'. und habe rumgefuchtelt. Geschlagen habe ich nicht."

