Schatten auf PV-Anlage: Brüderstreit endet vor Gericht

Plus Der Streit zweier Brüder aus dem Landkreis Donau-Ries landet im Verwaltungsgericht. Die Klage ist aussichtslos, der Fall ist aber noch nicht endgültig geklärt.

Einer kurioser Brüderstreit und eine aussichtslose Klage haben sich vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg abgespielt. Zwei Männer aus dem Donau-Ries-Kreis stritten sich um Baurecht. Doch dabei handelte es sich nicht um zwei verschiedene, sondern um dasselbe Grundstück. Der Streit ist noch nicht final ausgefochten.

Bei der Klage geht es um zwei Brüder, wir nennen sie zum Schutz ihrer Persönlichkeit Martin und Peter Wagner. Martin Wagner ist der Eigentümer und betreibt ein Gewerbe im Donau-Ries-Kreis. Peter Wagner erhielt die Erlaubnis, auf dem Dach eines der Firmengebäude auf ebenjenem Grundstück eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) zu installieren.