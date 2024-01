Zwei Jugendliche vor Gericht nach turbulenter Spritztour über Biogasanlage

In der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag 2022 fahren zwei Jugendliche auf das Areal einer Biogasanlage und bleiben stecken. Statt Hilfe zu holen, handeln sich die beiden viel Ärger ein.

Zwei Jugendliche aus einem Dorf am Riesrand müssen sich am Montagvormittag vor dem Amtsgericht Ellwangen verantworten. Der Prozess ist die Folge einer turbulenten Fahrt über das Gelände einer Biogasanlage in der Nacht auf den Zweiten Weihnachtsfeiertag 2022 bei Minderoffingen. Laut Polizei entstand damals ein Schaden von rund 350.000 Euro. Ein Traktor wurde beim Versuch, ein feststeckendes Auto zu befreien, versenkt. Außerdem, wurde mit einem Radlader ein Eisentor aus der Verankerung gerissen.



Vor dem Amtsgericht Ellwangen wird am Montag der strafrechtliche Teil des Falls verhandelt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Sachbeschädigung. Interessiert erwartet wird von Beteiligten nicht nur das Urteil, sondern auch die Angaben der beiden jungen Männer, warum sie die Spritztour um weit nach Mitternacht überhaupt übernommen haben.