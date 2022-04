Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Zwei Monate nach ihrem positiven Test meldet sich das Gesundheitsamt

Plus Erst acht Wochen nach ihrem positiven Corona-Test meldet sich das Donau-Rieser Gesundheitsamt - obwohl sich die Rieserin schon längst freigetestet hat.

Eine Frau aus dem Landkreis ist sauer: "Was hat das mit Bürgerfreundlichkeit zu tun? Und was ist daran sinnvoll, wenn ich nach acht Wochen meine Kontakte nachvollziehen soll?" An diesem Mittwoch kontaktierte ein Dienstleister des Gesundheitsamts die Bürgerin - obwohl sie bereits im Februar positiv auf Covid-19 getestet wurde. Was sagt die Behörde dazu?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen