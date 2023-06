Deshalb sollte man den Wildschutz an Jungbäumen jetzt prüfen

Für Schafe oder Rehe ist die junge Rinde ein Leckerbissen. Worauf Baumbesitzer achten sollten, damit Jungbäume nicht zu Schaden kommen.

Junge Obstbäume auf Streuobstwiesen brauchen um diese Jahreszeit ein gewisses Augenmerk. Auf freier Flur ist ein Wildschutz in aller Regel unentbehrlich, denn für viele Tiere wie zum Beispiel Schafe oder Rehe ist die junge Rinde eine Verlockung. Wer geeigneten Wildverbissschutz, zum Beispiel in der Form eines Maschendrahtzauns, angebracht hat, sollte diesen jetzt checken: Sind die Pfähle noch stabil, an denen er befestigt ist? Ist der Draht ausreichend weit vom Stamm entfernt, damit er nicht scheuert oder einwächst? Gängige Plastikspiralen um den Stamm sind zwar schnell angebracht, doch wenn sie nicht rechtzeitig gelockert oder entfernt werden, kann sich eine „Korkenzieherform“ am Holz bilden.

Schnürt etwaiges Bindematerial den Stamm ein, während er mit bis zu drei Pfählen verbunden ist? Dann ist es – wenn überhaupt noch benötigt – zu lockern, denn in der Vegetationsperiode ist das Dickenwachstum in vollem Gang. Konkurrierenden Grasbewuchs unmittelbar am Stamm sollte man bei Jungbäumen unter Kontrolle haben. Fachleute nennen ihn schon mal „das Leichentuch“. Ausreißen oder Freihacken sind Möglichkeiten, solange man darauf achtet, die Wurzeln nicht zu schädigen. Wurde bei der Pflanzung ein Mäusedraht um das Wurzelwerk gelegt, nutzt Mulchen, denn dann halten sich Feuchtigkeit und Mikrolebewesen besser in der Baumscheibe.

Mit dem Rasenmäher geschnittenes Gras darf nicht zu klebrig sein

Gemüsebauern mit Mulchsystem setzen auf circa acht Zentimeter Schnittgutauflage. Dies dürfte auch beim Obstbaum ein gutes Richtmaß sein. Handelt es sich um Rasenmähergras, ist darauf zu achten, dass es nicht zu klebrig ist und damit schimmlig wird. Hand, Sichel oder Sense erlauben längeres Schnittgut. Kommt es obendrein immer wieder von einer anderen Wiese mit abweichenden Grassorten, gibt es Nährstoffabwechslung für den Boden.

Auf diese Weise sind sicherlich einige der Riesenboiken-Apfelbäume um Harburg und Heroldingen einst groß geworden. Von dieser deutschlandweit verbreiteten Art ist circa ein Dutzend vor einigen Jahren im Landkreis kartiert worden, wovon die Hälfte sich wohl in der Landkreismitte befindet. Vor 1900 kannte man die Sorte bereits an der Unteren Elbe zwischen Hamburg und Cuxhaven. Die Bäume sind landschaftsprägend. Riesenboikenäpfel haben außer der Namensähnlichkeit nichts mit dem Boikenapfel gemein. Sie sind – wie der Name schon verrät – eher groß und schmecken angenehm säuerlich.

Riesenboiken wachsen ausladend

Ab Ende September können sie geerntet werden, doch sie hängen durchaus bis zum Jahresende am Baum, was die Vögel freut. Der Wuchs der Bäume ist ausladend und gut verzweigend, weshalb gelegentliches Auslichten sinnvoll ist. Der Ertrag ist meist nicht übermäßig, dafür ist der Ernteaufwand wegen der großen Früchte vergleichsweise gering – ob von Baum oder Boden. Die Sorte empfiehlt sich somit auch heute noch.

Steckbrief:

Baum: robust, breit ausladend, gut verzweigend, liebt windoffene Lagen, aber keine zu schweren, nassen Böden

robust, breit ausladend, gut verzweigend, liebt windoffene Lagen, aber keine zu schweren, nassen Böden Schale : Grundfarbe grünlich gelb, selten leicht orange-rötlich auf der Sonnenseite

: Grundfarbe grünlich gelb, selten leicht orange-rötlich auf der Sonnenseite Frucht: hängen windfest, mittelgroß bis groß, frisch vom Baum saftreich und angenehm säuerlich, später mürbe und ausgewogen süß

hängen windfest, mittelgroß bis groß, frisch vom Baum saftreich und angenehm säuerlich, später mürbe und ausgewogen süß Blüte: mittelfrüh, wenig empfindlich bei nasskaltem Wetter und Frost, schlechter Pollenspender

mittelfrüh, wenig empfindlich bei nasskaltem Wetter und Frost, schlechter Pollenspender Pflückreife: ab Ende September

ab Ende September Genussreife: circa November

circa November Haltbarkeit: circa Februar

Ralf Hermann Melber ist Mitglied im Deutschen Pomologenverein und Obstbaumpfleger.