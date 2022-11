Go-Ahead startet ab 11. Dezember nicht mit Regelfahrplan auf der Riesbahn62776441

Der Zugverkehr zwischen Donauwörth und Aalen ab 11. Dezember kann von Go-Ahead nicht wie geplant aufgenommen werden. Bis Juni soll ein Stufenplan greifen.

Der Regionalzugverkehr von Go-Ahead zwischen Donauwörth und Aalen ab 11. Dezember wird nicht wie geplant starten. Wie Fabian Amini, Geschäftsführer von Go-Ahead Bayern am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgab, würde der erhebliche Personalmangel in Kombination mit der Größe des übernommenen Verkehrsnetzes dem Regelfahrplan der Regionalbahn 89 auf der Riesbahn einen Strich durch die Rechnung machen.

Man wolle ab dem 11. Dezember zwar eine stündliche Verbindung zwischen Donauwörth und Aalen zur Verfügung stellen, sagt Pressesprecher Winfried Karg auf Nachfrage der Redaktion: "Wir müssen aber derzeit noch prüfen, ich welchem Umfang wir das im Zugverkehr bedienen können und wie viele Züge wir vorübergehend auf Schienenersatzverkehr umstellen müssen." Zusätzlich dazu gebe es unter Umständen etwa die Option, Expressbusse ohne Zwischenstopps zwischen Donauwörth und Nördlingen fahren zu lassen.

Regelfahrplan zwischen Donauwörth und Aalen soll ab Juni 2023 gelten

"Die Entscheidung, nur reduziert in die Inbetriebnahme des Netzes zu starten, ist uns nicht leicht gefallen", sagt Karg. Gleichzeitig habe man sich mit einem Stufenkonzept vorbereitet, sollte die Personalsituation eine direkte Aufnahme des Regelfahrplans verhindern. Dieses Konzept tritt nun in Kraft und sieht für die Verbindung zwischen Donauwörth und Aalen drei Stufen vor: In der ersten Stufe, dem Startfahrplan, gilt die angekündigte Überbrückung mit Schienenersatzverkehr. Ab 6. Februar 2023 gelte dann ein Übergangsfahrplan, in dem der Zugbetrieb auf der Riesbahn im Zwei-Stunden-Takt aufgenommen werden soll. "In den Stunden dazwischen fahren weiterhin Busse", sagt der Go-Ahead-Pressesprecher.

Spätestens ab Juni 2023 plant das Unternehmen aber, den Regelfahrplan umsetzen zu können. "Wir sind entspannt, dass bis dahin alles klappt", sagt Karg. Für den Betriebsstart seien von 230 Zugführerstellen im bayerischen Netz etwa 40 nicht besetzt. Die Personallücken sollen unter anderem mit eigenen Auszubildenden aufgefangen werden, sagt Karg: "Momentan bildet Go-Ahead deutschlandweit in zehnmonatigen Kursen 220 Triebfahrzeugführer aus." Diese seien auch aufgrund von Krankheitswellen in den vergangenen Wochen nicht rechtzeitig für die Inbetriebnahme des Netzes mit ihrer Ausbildung fertig geworden - ein Umstand, der sich "bis Juni gegeben haben sollte".

Genauere Informationen zum Startfahrplan sollen laut Winfried Karg noch rechtzeitig vor dem 11. Dezember folgen, "auch damit die Pendler nicht in tägliches Durcheinander kommen". Mit dem Regelfahrplan sollen auch spätere Zugverbindungen geschaffen werden, als dies momentan noch der Fall ist. "Und am Wochenende sollen die Züge auf der Riesbahn im Ein- statt im Zwei-Stunden-Takt verkehren", sagt Karg.

