"Kritische Situation" bei Notärzten im Landkreis Donau-Ries

Plus Bei einem Notfall ist jeder froh, wenn ein Notarzt schnell vor Ort ist. Doch es ist auch im Landkreis Donau-Ries nicht einfach, Mediziner dafür zu gewinnen.

Notarztmangel auf dem flachen Land, lange Wartezeiten für Patienten, unbesetzte Schichten: Solche Szenarien sind bayernweit immer häufiger zu vernehmen. Und dann auch noch die Corona-Pandemie. Ist der Notarztdienst mittlerweile selber in Not?