Lebenshilfe informiert zum Tag des Ehrenamts

Am Sonntag, 5. Dezember, ist der UN-Welttag des Ehrenamts. Diesen Aktionstag möchte die Lebenshilfe Donau-Ries laut einer Mitteilung zum Anlass nehmen, über das ehrenamtliche Engagement in ihren Einrichtungen zu informieren. Derzeit sind in diesem Bereich insgesamt circa 80 Personen aus dem ganzen Landkreis bei der Lebenshilfe ehrenamtlich tätig. Sie engagieren sich zum Beispiel als Kursleitung für die Neigungsgruppen der Donau-Ries-Werkstätten oder im Bereich der Offenen Behindertenarbeit (OBA) und ermöglichen dort die Angebote des sogenannten Familien entlastenden Dienstes (FED) und des Freizeitbereichs.

Die Ehrenamtlichen in der OBA bringen sich auf unterschiedliche Weise ein, je nach individuellen Wünschen und Fähigkeiten. Viele verbringen regelmäßig einen schönen Nachmittag mit einer Person mit Behinderung, gehen spazieren, im Sommer ein Eis essen oder auch mal ins Kino. Das bringt Abwechslung in den Alltag – und zwar für beide Seiten. Für die Familien ist dieses Angebot eine wichtige Stütze und erleichtert das Familienleben.

Andere Ehrenamtliche begleiten Gruppen bei den vielfältigen Freizeitangeboten, zum Beispiel bei Ausflügen, Museums- und Theaterbesuchen oder gestalten gemeinsame Bastelabende. Die Ausgestaltung der Angebote findet immer in Absprache mit den Ehrenamtlichen statt, so können sich alle mit ihren ganz persönlichen Schwerpunkten und Wünschen einbringen. Die hauptamtlichen Organisatorinnen der Lebenshilfe sind dabei immer offen für neue Ideen.

Das ehrenamtliche Engagement ist sehr wichtig für die Arbeit der Lebenshilfe Donau-Ries. Ohne die Unterstützung der vielen Freiwilligen gäbe es viele Angebote für Menschen mit Behinderung nicht in diesem Umfang. Doch auch für die Ehrenamtlichen ist ihr Einsatz eine Bereicherung im Alltag. Der Kontakt zu den unterschiedlichsten Menschen, die vielen Aktivitäten und die gute fachliche Begleitung machen das Ehrenamt bei der Lebenshilfe Donau-Ries zu einer echten Win-Win Situation für alle Beteiligten, heißt es in der Mitteilung. Zudem gibt es die Möglichkeit, für das Engagement eine Aufwandsentschädigung und Fahrkostenerstattung zu erhalten. Interessierte, die Lust haben, sich zu engagieren können sich bei der OBA-Koordinatorin Milena Oefele unter Telefon 09081/2901417 melden. (AZ)