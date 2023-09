Die Standortfrage für ein Zentralklinikum im Ostalbkreis bleibt offen

Plus Wie es mit den Krankenhäusern im Ostalbkreis weitergeht, ist unklar. Diskutiert wird, ob es einen Neubau geben oder die Aalener Klinik ertüchtigt werden soll.

Entgegen dem ursprünglichen Vorschlag der Verwaltung hat der Verwaltungsrat der Kliniken keinen Empfehlungsbeschluss an den Kreistag gefasst, wonach das Konzept der Regionalversorgung durch einen Klinikneubau auf der grünen Wiese im Bereich Essingen/Mögglingen umgesetzt werden soll. Die Standortfrage bleibt vielmehr vorerst offen. Damit ist nach wie vor auch möglich, dass das Ostalb-Klinikum in Aalen zu diesem Regionalversorger ausgebaut wird. Ein entsprechendes Konzept präsentierte der Aalener Oberbürgermeister und SPD-Kreisrat Frederick Brütting dem Gremium. Als einziger hatte zuvor sein Gmünder Amtskollege und CDU-Kreisrat Richard Arnold dagegen gestimmt, dass der Vorschlag im Verwaltungsrat überhaupt vorgestellt wird. Wie es nun weitergeht.

Arnold war es auch, der in der Diskussion einerseits Verständnis dafür äußerte, dass die Aalener das Ostalb-Klinikum als Regionalversorger ins Gespräch brächten. Der Kreistag könne aber nicht nur für die Aalener denken, verwies er auf die Gemeinden im Schwäbischen Wald und auf Lorch. Sonst könnte wieder die Diskussion aufkommen, warum man nicht in Mutlangen etwas mache. Arnold: „Wir sind unter Mühen und Schmerzen da gelandet, wo wir jetzt sind.“