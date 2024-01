Landkreis Ostalbkreis

vor 32 Min.

Kinderärzte kritisieren Vorschlag zur Fusion der Kinderkliniken

Plus Die Debatte um die Kliniken im Ostalbkreis weitet sich auf die Kinderkliniken aus. Eine Fusion wurde vorgeschlagen, aus Sicht von Kinderärzten spricht viel dagegen.

Von Viktor Turad Artikel anhören Shape

Im Rahmen der Debatte um eine Neuordnung der Kliniklandschaft im Ostalbkreis ist eine Diskussion um die Kinderkliniken in Aalen und Mutlangen entbrannt. Entzündet hat sie sich an einem Vorstoß der Fraktion der Grünen, die in der Haushaltsdebatte im Kreistag vorgeschlagen hatte, die beiden Kinderkliniken zusammenzulegen. Dagegen regt sich nun heftiger Widerstand der niedergelassenen Kinderärzte. Die finanziellen Probleme der drei Krankenhäuser in Aalen, Ellwangen und Mutlangen auf Kosten der Kinder lösen zu wollen, sei ein Skandal, haben 33 von ihnen Landrat Dr. Joachim Bläse geschrieben. Wann über die mögliche Fusion entschieden werden könnte.

Welchen Standort die fusionierten Kinderkliniken haben sollen, wird in dem Antrag der Grünen nicht klar. In einer Stellungnahme, mit der die Fraktion auf das Schreiben der Kinderärzte reagiert, heißt es, es gehe ihr darum, die Gesundheitsversorgung langfristig in öffentlicher Hand zu sichern. Das gelte besonders für die Kleinsten der Gesellschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen