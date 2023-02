Ostalbmobil informiert über das Jugendticket Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wird ein Ticket für Schülerinnen und Schüler eingeführt. Das Unternehmen Ostalbmobil teilt mit, was zu den bestehenden Tickets zu beachten ist.

Im März kommt in Baden-Württemberg das sogenannte Jugendticket Baden-Württemberg, auch als JugendticketBW bezeichnet, auf den Markt. Wie der Tarif- und Verkehrsverbund Ostalbmobil in einer Pressemitteilung bekannt gibt, kann das Ticket auch auf www.ostalbmobil.de bestellt werden. Mit dem Ticket könne für 365 Euro pro Jahr im Bundesland der Nahverkehr in Bus und Bahn genutzt werden.

Was gilt für Azubis, Studierende, Freiwilligendienstleistende? Wer bisher ein Ostalbmobil-Abo besitzt, muss sein Abo bei der Ausgabestelle kündigen, von der er es erhalten hat, so der Verkehrsdienstleister. Das bestehende Abo werde nicht automatisch gekündigt. Wenn nichts unternommen wird, laufe das aktuelle Ostalbmobil-Abo zu den bekannten Bedingungen weiter.

Um die Fahrkarte des Jugendtickets Baden-Württemberg zu erhalten, muss das neue Ticket online "in wenigen Schritten" bestellt werden. Bei einer Bestellung des Jugendtickets Baden-Württemberg bis Mittwoch, 15. Februar, soll die Fahrkarte rechtzeitig zum Start am 1. März 2023 zugesandt werden.

Jugendticket wird in Baden-Württemberg eingeführt

All diejenigen, die bereits ein Ostalbmobil-Abo besitzen, werden nach Angaben des Unternehmens in den nächsten Tagen angeschrieben und erhalten damit genaue Informationen.

Was gilt für Vollzeitschüler und Vollzeitschülerinnen? Das Angebot der bisherigen Schülerfahrkarten werde eingestellt und alle bestehenden Ostalb-Abos und Schulwegsicherheitskarten wurden mit Wirkung zum 28. Februar 2023 gekündigt. Um die Fahrkarte des Jugendtickets Baden-Württemberg zu erhalten, muss das neue Ticket bestellt werden.

Bei einer Bestellung in den nächsten Tagen werde die Fahrkarte rechtzeitig bis zum Start des Jugendtickets Baden-Württemberg am 1. März 2023 über die Schule ausgehändigt.

Alle Schülerinnen und Schüler, die ein Ostalb-Abo oder eine Schulwegsicherheitskarte besitzen, wurden laut Ostalbmobil bereits in den vergangenen Wochen angeschrieben. Werde kein neuer Antrag gestellt, besitze der Schüler oder die Schülerin ab März 2023 keine gültige Fahrkarte mehr, macht das Unternehmen deutlich.

Weitere Informationen zum Jugendticket Baden-Württemberg und zur Onlinebestellung erhalten Bürgerinnen und Bürger im Internet unter www.ostalbmobil.de. Dort heißt es auch, dass das Ticket nur für Personen gilt, die unter 27 Jahre alt sind. Ein Ausbildungsnachweis müsse vorgelegt werden. (AZ)