Polizei nimmt zwei mutmaßliche Einbrecher fest

Nach umfangreichen Ermittlungen sind in den vergangenen Wochen zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher ermittelt und festgenommen werden, wie das Polizeipräsidium Aalen berichtet. Den beiden 32 und 22 Jahre alten ausländischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, für mindestens zehn Einbruchsdiebstähle in Bopfingen, Ellwangen und Aalen im Juni 2024 verantwortlich zu sein. Zudem werde dem 22-jährigen Tatverdächtigen vorgeworfen, im Jahr 2021 an etwa 60 Wohnungseinbrüchen in der Schweiz und am Jahresende 2023 an mindestens 17 Einbrüche im Bereich Dresden beteiligt gewesen zu sein.

Der 22-jährige Tatverdächtige wurde am 22. Juni 2024 in der Schweiz festgenommen und befindet sich aufgrund der schweizerischen Verfahren dort in Untersuchungshaft, heißt es weiter. Der 32-Jährige wurde am 3. Juli durch Kräfte des Polizeipräsidiums Aalen vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl in Vollzug, sodass der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen dauern an. (AZ)