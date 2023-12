Landkreis Donau-Ries

vor 6 Min.

Sind Luftfilter in den Schulen nur noch Staubfänger?

Der Bund hatte in der Corona-Pandemie für den Neu- und Umbau solcher festen Luftfilteranlagen in Schulen und Kitas gut eine Milliarde Euro Fördergelder bereitgestellt.

Plus Die Erkältungszeit geht derzeit auch an den Schulen nicht vorbei. Dort wurden während der Pandemie für viel Geld Luftfilter eingesetzt. Sind die noch in Gebrauch?

Von Gitte Händel

Zurzeit schniefen und husten viele. Bei manchen ist es eine Corona-Infektion, bei anderen eine Erkältung oder Grippe, das gilt auch für Schülerinnen und Schüler. Was genau es ist, wissen viele nicht. Ist ja auch nicht so wichtig, Hauptsache, man wird schnell wieder gesund und kehrt zurück in die Schule. Während der Pandemie sorgten Luftfilter dafür, dass nicht so viele Erreger durch die Luft wirbelten, im vorigen Jahr sollten sie aus Energiegründen am besten nicht angemacht werden. Wie ist die Lage heute? Ein Blick in den Landkreis Donau-Ries.

In der ersten Zeit während der Pandemie reagierten die Ministerien mit der Verordnung von Distanzunterricht in Schulen. Da aber deutlich wurde, dass das keine gute Lösung ist, wurde über Alternativen nachgedacht. Eine davon war, die Schulen mit Belüftungsanlagen auszustatten: mittelfristig mit fest eingebauten, kurzfristig mit mobilen Geräten. Bund und Freistaat Bayern legten Förderprogramme auf, um die Beschaffung mobiler Luftreiniger zu erleichtern. Die Förderung in Bayern betrug damals 50 Prozent, der Höchstbetrag pro Raum lag bei 1750 Euro. Dass diese Geräte die Luft reinigen, war Konsens. Es gab aber keinen Nachweis, dass sie Ansteckungen verhindern könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

