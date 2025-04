Landrat Rößle: Krankenhäuser im Donau-Ries-Kreis „auf grün gestellt“

Bei der jüngsten Versammlung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises hat sich Landrat Stefan Rößle für mehr Zuversicht in Politik und Gesellschaft ausgesprochen. Wenn er sich derzeit umsehe, blicke er häufig in besorgte und skeptische Gesichter, weil mittlerweile nahezu alles als schwierig erscheine und wenig Anlass zu Optimismus gebe. In bestimmten Bereichen sei das sicherlich so. „Dennoch sollten wir auch auf die positiven Dinge hinweisen, die uns begegnen“, meinte Rößle.

