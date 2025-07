Landratswahl 2026: Sie sind als Kandidaten im Gespräch

Wer wird außer Claudia Marb von der CSU noch für den im kommenden Frühjahr frei werdenden Landratsposten kandidieren? Welche weiteren Parteien werfen ihre Hüte in den Ring, im Rennen um das höchste kommunalpolitische Amt im Landkreis Donau-Ries? Seit Ende vergangener Woche bei den Christsozialen Klarheit herrscht, stellen sich viele politisch Interessierte in der Region zunehmend diese Fragen. Nach derzeitigem Stand werden die Wählerinnen und Wähler zwischen Ries und Lechgebiet am 8. März 2026 eine breite Auswahl haben.

