100 Kilometer: Vier Rieser laufen den Löwenmarsch

Plus 100 Kilometer sind Sabine Stutz, Karen Baumgärtner, Michael Leberzammer und Jörg Stadali in 24 Stunden für den guten Zweck gelaufen. Trotz der Strapazen wollen sie im kommenden Jahr wieder mitmachen.

Nicht am Ziel wird der Mensch groß, sondern auf dem Weg dorthin … Und es war ein langer Weg bis ans Ziel: Ganze 100 Kilometer für den guten Zweck wanderte jeder der vier Rieser – Sabine Stutz, Karen Baumgärtner, Michael Leberzammer und Jörg Stadali – beim diesjährigen Löwenmarsch. Der führte vom Schloss Kaltenberg in Oberbayern (Landkreis Landsberg am Lech) über Dießen am Ammersee bis zum Schloss Hohenschwangau durchs Allgäuer Voralpenland in mehreren Etappen durch Bayern.

