Nördlingen

vor 17 Min.

Landwirt fühlt sich ungerecht behandelt und will Bußgeld nicht zahlen

Um die Lage in einem Stall mit Kälbern geht es vor dem Amtsgericht Nördlingen.

Plus Wieder einmal steht ein Landwirt vor Gericht, wieder einmal hatte das Donauwörther Veterinäramt die Zustände im Stall moniert. Der Rieser sieht das nicht ein.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Kaum ist das Urteil gesprochen, eilt der Angeklagte schon aus dem Gerichtssaal. Doch es wird kaum das letzte Mal gewesen sein, dass der Rieser Landwirt vor Gericht zieht – schon vor dieser Verhandlung kündigt er an, gegen das Urteil vorzugehen. Denn der Mann streitet sich immer wieder mit dem Veterinäramt in Donauwörth – häufig vor Gericht. Drei Dinge hatten die Kontrolleure beanstandet – die Geldbuße wollte der Mann nicht hinnehmen.

Im September hatte es den bereits zehnten Termin des Angeklagten vor dem Augsburger Verwaltungsgericht gegeben. Die Sauberkeit im Stall war moniert worden, damals hatte der Landwirt beteuert, dass sich vieles verbessert habe. In Augsburg einigten sich die Parteien in einem Vergleich und der Landwirt sagte zu, sich an Anordnungen zu halten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen