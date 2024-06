Dramatische Szenen im Kellerholz: Lauber führen Theater auf

An diesem Wochenende gibt es zwei weitere Aufführungen. Die Handlung spielt in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

Überaus großen Anklang fanden die beiden bisherigen Aufführungen der Laien-Schauspielgruppe Laub. Sie zeigt in diesem Jahr das historische Drama "Der Räuber vom Eulenhof". Eingebettet in die Ereignisse der letzten Jahre des Dreißigjährigen Krieges werden den Zuschauern mit der Handlung das Schicksal und die Not des einfachen Volkes vor Augen geführt. Die Lichtung im Kellerholz bei Laub, nahe des ehemaligen Bierkellers, bot ein geeignetes Umfeld für dieses Drama.

Erzählt wurde die Geschichte eines Soldaten, den sein Gewissen zwang, dem endlosen "Schlachten" zu entfliehen. Er findet auf dem Eulenhof bei Laub eine neue Heimat. Mit erstaunlichem und eindrucksvollem Können zeigten die Darsteller die Sinnlosigkeit von Kriegen auf. Dramatische Szenen wechselten sich ab mit humorigen Texten und geschichtlichen Informationen über die schwere Zeit in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Da durfte natürlich auch die Liebe nicht fehlen.

Unter der Regie von Theo Haas boten die Darsteller unter die Haut gehende Szenen. So bekamen bei den bisherigen Aufführungen jeweils weit über hundert Besucher bestes Schauspiel geboten. Langanhaltender Applaus belohnte das Ensemble. Schon vor Beginn des Dramas unterhielten die jungen Musiker "Laubbläser" die Gäste mit bekannten Melodien. Am Ende bedankte sich Theo Haas besonders beim Lauber Heimatverein, unter dessen Schirmherrschaft die Veranstaltungen stattfanden, sowie bei allen, die zum Gelingen beigetragen haben.

Am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni sind zwei weitere Aufführungen geplant. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. (AZ)