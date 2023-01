Laub

vor 47 Min.

Eltern kämpfen weiter für den Kindergarten in Laub

Der alte Kindergarten in Laub soll in einigen Jahren ausgedient haben. Ein Neubau im Ort oder die Eingliederung in eine zentrale Betreuungseinrichtung in Schwörsheim wird derzeit diskutiert.

Plus Für die Eltern in Laub ist es keine Option, die Kinder im Nachbarort betreuen zu lassen. Doch diese Möglichkeit steht neben einem Neubau im Raum.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

In Laub gibt es derzeit nur ein Thema: Wird ein neuer Kindergarten im Ort gebaut, oder werden die Kinder eines Tages in Schwörsheim in einer zentralen Einrichtung für die Gesamtgemeinde betreut? Diese Entscheidung kommt in den kommenden Wochen auf den Munninger Gemeinderat zu.

