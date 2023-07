Stimmt die Bevölkerung ab? Gemeinderat berät wieder über Lauber Kindergarten

Im Gemeinderat geht es um die Zukunft des Lauber Kindergartens. Das Gremium befasst sich am Donnerstag erneut mit dem Thema und der Frage über ein Bürgerbegehren.

In seiner kommenden Sitzung befasst sich der Gemeinderat Munningen am Donnerstag mit einem möglichen Rats- und/oder Bürgerbegehren im Zusammenhang mit der Zukunft des Kindergartens in Laub. Wie berichtet, soll die Betreuungseinrichtung entweder im Ort neu gebaut oder zusammen mit der in Munningen in die bestehende in Schwörsheim integriert werden. Die Angelegenheit ist innerhalb der Gemeinde sehr umstritten. Die Lauber wollen unbedingt ihren Kindergarten behalten und fordern einen Neubau.

Darüber die gesamte Bürgerschaft abstimmen zu lassen, hatte Bürgermeister Dietmar Höhenberger als eine Möglichkeit ins Spiel gebracht. Der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen, Günther Schwab, wird in der Sitzung über die verschiedenen Varianten informieren. Eine Entscheidung, welcher Weg letztlich eingeschlagen wird, soll allerdings noch nicht fallen.

Weiteres Thema ist ein vorliegender Antrag zum Bau einer weiteren Freiflächen-Photovolatikanlage auf Lauber Flur.

Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 13. Juli, um 20 Uhr in der Kanzlei in Schwörsheim.

