vor 2 Min.

Theatergruppe aus Laub führt "Polnische Wirtschaft" auf

Premiere des diesjährigen Stücks "Polnische Wirtschaft" von Bernd Gombold ist am Samstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr im Sportheim in Laub.

Das Theater in Laub feiert am 21. Januar Premiere. Wie Interessierte an Karten für die Aufführungen kommen können.

Schon seit einigen Wochen probt die Theatergruppe in Laub fleißig. Nach der zweijährigen Corona-Pause ist die Vorfreude auf die bevorstehenden Aufführungen und die zahlreichen Zuschauer bei den Spielern umso größer. Premiere des diesjährigen Stücks "Polnische Wirtschaft" von Bernd Gombold ist am Samstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr im Sportheim in Laub. Weitere Spieltermine sind Sonntag, 22. Januar, um 18.30 Uhr, sowie Freitag, 27. Januar, und Samstag, 28. Januar, jeweils um 19.30 Uhr. Dieses Jahr gibt es auch wieder eine Familien- und Seniorenvorstellung. Diese findet am Sonntag, 29. Januar, um 16 Uhr statt. Das aktuelle Theater in Laub feiert am 21. Januar Premiere im Sportheim Zum Inhalt: Der gutmütige Manfred Müller und seine Frau Monika betreiben eine kleine Autowerkstatt, doch das Wasser steht ihnen bis zum Hals. Der Betrieb schreibt rote Zahlen und so kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten mit der Bank, mit dem Gewerbeaufsichtsamt und auch mit der Gemeinde. Außerdem sitzt ihnen das Arbeitsamt wegen ihres polnischen Schwarzarbeiters im Nacken. Zu allem Überfluss dulden die gutmütigen Müllers auch noch den Mieter Matthias in ihrem Haus, der sich selbst zwar für einen genialen Erfinder hält, aber keine Miete zahlt und bei den Müllers wie die Made im Speck lebt. Ob seine neueste Erfindung den Müllers aus der Patsche helfen wird, wird sich erst noch zeigen… Kartenreservierungen sind ab sofort möglich bei Familie Hertle täglich zwischen 17 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 09092/4824053. (AZ)

