Vogeltränke von Mauer in Munninger Ortsteil gerissen

Eine bislang unbekannte Person hat am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Dorfstraße in Laub eine Vogeltränke von einer Gartenmauer gerissen. Die Tat wurde laut Polizeibericht zwar von den Bewohnern bemerkt, jedoch konnte der Täter, der vermutlich mit weiteren Personen unterwegs war, unerkannt flüchten. Der Schaden wird auf etwa 50 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

