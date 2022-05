Laub

Wie geht es mit dem Kindergarten in Laub weiter? Das wollen die Bürger

Plus Im Gemeinderat soll zwischen einem Neubau in Laub oder einer Erweiterung in Schwörsheim entschieden werden. Die Lauber fordern, man müsse die Kinder in den Blick nehmen.

Von Bernd Schied

Baut die Gemeinde Munningen in Laub einen neuen Kindergarten oder sollen die Drei- bis Sechsjährigen künftig im Nachbarort Schwörsheim betreut werden? Diese Frage stand erwartungsgemäß im Mittelpunkt der Bürgerversammlung im Lauber Pfarrheim, zu der rund 50 Zuhörer gekommen waren. Die Stimmung und die Wortbeiträge waren eindeutig.

