Laub

06:15 Uhr

Wird der Lauber Kindergarten doch saniert?

Plus Im Kindergartenstreit in Munningen gibt es eine neue Entwicklung. Bürgermeister Dietmar Höhenberger berichtet im Rat von einem Treffen mit einem Architekten.

Von Bernd Schied

In der strittigen und emotional aufgeladenen Debatte um die Zukunft der Kinderbetreuung in Munningen gibt es einen neuen Aspekt. Inzwischen wird über eine mögliche Sanierung des bestehenden Kindergartens in Laub diskutiert, der bekanntlich seit gut zwei Jahren für reichlich Kontroversen innerhalb der Rieskommune sorgt. Wie berichtet, wollen die Lauber Eltern einen Neubau im Ort durchsetzen. Der Gemeinderat stimmte jedoch mehrheitlich dagegen und plädiert für eine Zentralisierung der Kinderbetreuung in Schwörsheim. Auch eine Sanierung in Laub hält ein Großteil der Ratsmitglieder für nicht zielführend.

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend brachte Bürgermeister Dietmar Höhenberger erstmals öffentlich eine Sanierungslösung ins Spiel. Bei einem Treffen mit dem Architekten Anton Gerstmeier und Claudia Wernhard von der Fachstelle für Kindertagesbetreuung am Landratsamt Donau-Ries sei darüber gesprochen worden. Laut Wernhard käme eine Sanierung grundsätzlich in Frage. Sie würde auch mit rund 50 Prozent vom Staat bezuschusst. Höhenberger sagte, er habe den Architekten gebeten, möglichst zeitnah zu ermitteln, was eine Sanierung kosten würde. Ein wesentlicher Punkt dabei sei die Barrierefreiheit. Diese müsse mit dem Behindertenbeauftragten des Landkreises, Christian Trollmann, besprochen werden.

