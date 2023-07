Maschinenbau Kiener: So geht es nach Insolvenzantrag weiter

Plus Die Löhne und Gehälter beim Maschinenbauunternehmen Kiener sind laut Insolvenzverwalter bis Ende Juli sicher. Aktuell wird nach einem Investor gesucht.

Die Kiener Maschinenbau GmbH und das Tochterunternehmen Lacom GmbH in Lauchheim haben am 16. Mai einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Jetzt hat sich der vorläufige Insolvenzverwalter Patrick Wahren von der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz & Partner aus Neu-Ulm mit Neuigkeiten zu Wort gemeldet.

Wie Wahren mitteilt, seien die Löhne und Gehälter über das Insolvenzgeld bis Ende Juli 2023 gesichert. Am 1. August werde das Insolvenzverfahren eröffnet.