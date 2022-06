Die Rieser Kulturtage 2022 verabschieden sich schwungvoll

Plus Auf der Kapfenburg bei Lauchheim findet die Abschlussveranstaltung der Rieser Kulturtage 2022 statt. Es ist ein Rückblick - und ein furioses Konzert.

Die Rieser Kulturtage 2022 sind Geschichte: Am vergangenen Wochenende wurde auf der Kapfenburg bei Lauchheim der Abschluss der Veranstaltungsreihe gefeiert. Die JFA Big Band spielte ein schwungvolles Konzert und die Verantwortlichen der Rieser Kulturtage erinnerten an die über 80 Veranstaltungen.