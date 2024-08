So hat der TSV Nördlingen beim Berliner Mauerweglauf abgeschnitten

Kürzlich hat der Berliner Mauerweglauf stattgefunden. Immer am Wochenende um den 13. August, der Tag, an dem 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer begonnen wurde. Der Anmeldebeginn zu diesem geschichtsträchtigen Lauf war der Zeitpunkt, an dem die Mauer "gefallen" ist, nämlich am 9. November, 18:57 Uhr. Schirmherr der “100 Meilen Berlin“ war der frühere DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann. Zu diesem Wettbewerb waren lediglich 555 Einzelläufer und insgesamt 190 verschieden starke Staffeln zugelassen. Deshalb war der Wettbewerb auch bereits nach wenigen Stunden ausgebucht.

Der Lauf wird jedes Jahr in Erinnerung an einen an der Grenze ermordeten oder zu Tode gekommenden Menschen durchgeführt, dieses Jahr an Silvio Proksch, der nach dem Überqueren des Grenzzaunes erschossen wurde und vor der Mauer verblutete. Es war dieses Jahr der 12. Lauf, jeder angemeldete Starter erhielt ein kleines Stück aus der Mauer als Andenken. Für die 556 angemeldeten Einzelläufer war der Start bereits um 6 Uhr, sie wurden pünktlich mit Shuttle Bussen zum Startort gebracht. Die Staffelläufer starteten je nach Größe der Staffel zwischen 7 und 8 Uhr. Vor dem Start konnten die Läufer an bis zu drei Stationen Drop-Bags mit eventuell benötigten Dingen abgegeben werden, insbesondere die Ausrüstung für die Nacht war verpflichtend.

Bernhard Satzenhofer als Einzelläufer für TSV Nördlingen unterwegs

Vom TSV Nördlingen war Bernhard Satzenhofer als Einzelläufer am Start. Von der Werner-Kluge-Sportanlage ging es dieses Jahr gegen den Uhrzeigersinn dem Mauerweg entlang, zuerst durch viel befahrene Straßen mit Ampelkreuzungen, die Verkehrsregeln mussten zwingend beachtet werden. Ein Großteil der Strecke führte durch Wald und Felder, an verschiedenen Seen und Flüssen entlang, ebenso an den Wegen, die aus Asphalt, Kopfsteinpflaster, Plattenbelag, Kies- und Graswegen, Waldwegen und Trampelpfaden bestanden. Nachts wurde es besonders gefährlich, weil der Untergrund erst spät erkennbar wurde.

Bernhard Satzenhofer versuchte von Anfang an, nicht zu schnell zu laufen, was auch meist gelang und wegen der enormen Hitze und Schwüle auch gar nicht möglich war. An den wenigen Steigungen legte er immer wieder Gehpausen ein, um Kräfte zu sparen. Dennoch hatte er auch mit Blasen an den Füßen zu kämpfen. Alle sechs bis neun Kilometer waren gut sortierte Verpflegungsstationen vorhanden. Bei einbrechender Dunkelheit ging es gleich wieder durch mehrere Wälder. Bernhard Satzenhofer erreichte das Ziel in 26:38:35 Stunden, als 227. Einzelläufer und fünfter der Altersklasse M65. Bei den Einzelläufern erreichten lediglich 326 das Ziel im Zeitlimit von 30 Stunden.

Viererstaffel läuft auf Rang 44 bei Mauerweglauf ein

Den Lauf als Einzelläufer gewann der Spanier Penalba Iván López in 13:25:02 Stunden vor seiner Partnerin Maria Carmen Serrano Pérez in 15:16:33 Stunden. Dritter wurde Norman Mascher-Aspensjö vom SSC Berlin in 15:52:21 Stunden. In einer Vierer-Staffel beteiligten sich vom Lauftreff des TSV Nördlingen Sabrina Lawatschka, Georg Eberhardt, Tobias Hering und Hans Niederhuber. Von den 81 angemeldeten Vierer-Staffeln erreichten 73 das Ziel.

Die Nördlinger Läufer und Läuferin erreichten nach 19:06:22 Stunden als 44. Staffel das Ziel. Georg Eberhardt startete um 7.30 Uhr in der Werner-Kluge-Sportanlage und legte seine rund 34 Kilometer in 4:09:01 Stunden zurück. Ihm folgte Tobias Hering, der seine gut 38 Kilometer in 4:06 Stunden zurücklegte. Als Dritte ging Sabrina Lawatschka vom Verpflegungspunkt Zwölf an der Revierförsterei Krampnitz auf die Strecke, sie legte ihre 32,5 Kilometer in 3:51 Stunden zurück. Hans Niederhuber löste sie nach insgesamt 105 Kilometer der Gesamtstrecke am Verpflegungspunkt 17 an der Osdorfer Straße ab und absolvierte die letzten rund 57 Kilometer in sieben Stunden.

Weitere Ergebnisse unter https://www.100meilen.de/ergebnisse/

Die Siegerehrung der Staffeln fand bereits am Sonntagvormittag in der Werner-Kluge-Sportanlage statt, die der Einzelstarter am Sonntagnachmittag im Veranstaltungshotel, hier erhielt Bernhard Satzenhofer zusätzlich zu der Finishermedailie noch die "Back-to-Back"-Medaille für den zweiten Lauf nacheinander in umgekehrter Richtung. (AZ)