„Too Good To Go“ in Nördlingen: Eine App rettet Essen vor der Tonne

Viel zu oft landen Lebensmittel in der Tonne – nicht nur in Privathaushalten, sondern auch in Supermärkten und in Restaurants. Doch es gibt immer mehr Ideen, um gegen die Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Eine davon ist die App „Too Good To Go“. Mit dieser kann man sich Lebensmittel zu einem günstigen Preis sichern, auch in Nördlingen. Das Konzept: Lebensmittelläden und Gastronomien stellen Päckchen mit übrig gebliebenem Essen zusammen, die sie dann bei „Too Good To Go“ zu einem niedrigen Preis anbieten. In der App können Kunden nachschauen, wo es in ihrer Gegend solche Tüten im Angebot gibt. Man reserviert sich das Päckchen einfach und holt es dann zu einer bestimmten Zeit ab, meist zu Ladenschluss. Was sich darin befindet, bleibt oft bis zum Abholen eine Überraschung.

Anna-Lena Schachtner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lebensmittel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis