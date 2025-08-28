Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Lebensmittel retten in Nördlingen: So funktioniert „Too Good To Go“

Nördlingen

„Too Good To Go“ in Nördlingen: Eine App rettet Essen vor der Tonne

Mit der App „Too Good To Go“ erhält man übrig gebliebene Lebensmittel zu einem geringen Preis. Wie das funktioniert und welche Läden in Nördlingen mitmachen.
Von Anna-Lena Schachtner
    • |
    • |
    • |
    Lucy Löfflad vom Café Infield in Nördlingen will ihre übrig gebliebenen Gebäckstücke nicht wegschmeißen. Stattdessen verkauft sie sie bei der App „Too Good To Go“.
    Lucy Löfflad vom Café Infield in Nördlingen will ihre übrig gebliebenen Gebäckstücke nicht wegschmeißen. Stattdessen verkauft sie sie bei der App „Too Good To Go“. Foto: Anna-Lena Schachtner

    Viel zu oft landen Lebensmittel in der Tonne – nicht nur in Privathaushalten, sondern auch in Supermärkten und in Restaurants. Doch es gibt immer mehr Ideen, um gegen die Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Eine davon ist die App „Too Good To Go“. Mit dieser kann man sich Lebensmittel zu einem günstigen Preis sichern, auch in Nördlingen. Das Konzept: Lebensmittelläden und Gastronomien stellen Päckchen mit übrig gebliebenem Essen zusammen, die sie dann bei „Too Good To Go“ zu einem niedrigen Preis anbieten. In der App können Kunden nachschauen, wo es in ihrer Gegend solche Tüten im Angebot gibt. Man reserviert sich das Päckchen einfach und holt es dann zu einer bestimmten Zeit ab, meist zu Ladenschluss. Was sich darin befindet, bleibt oft bis zum Abholen eine Überraschung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden