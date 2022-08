100+1-jähriges Bestehen der Blaskapelle Lehmingen wird groß gefeiert

Plus Das Blaskapelle Lehmingen hat am Wochenende ihr großes Jubiläum gefeiert. Eröffnet wurde die Feier mit einem großen Sternmarsch mehrerer Kapellen.

Mit viel Sonnenschein (bei Gewitterregen ringsum) haben vier Gastkapellen mit Blasmusik das nachgeholte Jubiläumsfest „100+1 Jahre“ der Blaskapelle Lehmingen am vergangenen Samstag gefeiert. Nach einem kurzen Sternmarsch aus verschiedenen Himmelsrichtungen trafen sich die Musikkapelle Dornstadt, die Trachtenkapelle Marktoffingen und die mit ihrem zufällig anwesenden Gastverein aus Willebadessen/NRW verstärkte Stadtkapelle Oettingen auf dem Lehminger Dorfplatz. Gemeinsam spielten sie dort vor zahlreichen Zuhörenden und den Mitgliedern der Jubelkapelle jeweils unter dem Dirigenten eines anderen Musikvereins die beiden Märsche „Wir grüßen mit Musik“ und „In Harmonie vereint“ sowie die „Bayernhymne“ und das „Deutschlandlied“.