Lehmingen

vor 33 Min.

Aus dem geplanten Baugebiet am Ortsrand von Lehmingen von wird nichts

Das geplante Baugebiet am nördlichen Eingang von Lehmingen ist passé, die Stadt sicherte aber weitere Bemühungen nach Baugrund zu.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Lehmingen muss Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker schlechte Nachrichten verkünden. Zudem entschuldigt er sich.

Von Peter Tippl Artikel anhören Shape

"Ad Acta“ muss das Baugebiet am nördlichen Ortsrand von Lehmingen gelegt werden. Bei der Bürgerversammlung im größten Stadtteil Oettingens berichtete Bürgermeister Thomas Heydecker von den unverhältnismäßig hohen Kosten durch die archäologischen Hürden, die bei einer Erschließung der geplanten acht Bauplätze auf die Bauwilligen zukommen würden. Eine mittlere sechsstellige Summe nannte das Stadtoberhaupt, die auf die Bauplatzinteressenten umgelegt werden müsste. Es seien aber alternative Flächen im Visier.

Der Wunsch nach Bauplätzen sei bei der Stadtverwaltung präsent und werde weiter verfolgt, sicherte Heydecker zu. Die in der Bürgerdiskussion angeregte Vergrößerung des Baugebiets in östliche oder nördliche Richtung um mehr Bauplätze zur Minimierung der Umlegungskosten auszuweisen, erteilte Heydecker eine Absage, da weitere Grabungsfunde zu erwarten seien und das Landratsamt keine Genehmigung erteilen würde. Das große Interesse an der Versammlung im Bürgerhaus freute das Stadtoberhaupt. Er dankte dem Bürgerhaus-Team für die Bewirtung und Ortssprecher Uwe Münderlein für die guten Kontakte zum 276 Einwohner zählenden Ortsteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen