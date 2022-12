Lehmingen

06:10 Uhr

Baugebiet in Lehmingen soll noch umfangreicher untersucht werden

In Lehmingen soll ein Baugebiet entstehen. Doch der Boden muss noch genauer untersucht werden.

Plus Das Landesamt für Denkmalpflege vermutet in dem Bereich in Lehmingen Bodendenkmäler. Der Ortssprecher setzt sich weiter dafür ein, Baugrund zu schaffen.

Von Verena Mörzl

Im Oettinger Stadtteil Lehmingen soll ein neues Baugebiet entstehen, das "Steigfeld Nord". Dieses sei nicht nur für Bauwillige wichtig, sondern auch für die Zukunft des Ortes, sagte Ortssprecher Uwe Münderlein in diesem Jahr mehrfach. Doch Luftaufnahmen legen nahe, dass sich im Untergrund ein Gräberfeld befinden könnte. Eine weitere Untersuchung brachte nicht die erhoffte Klarheit. Jetzt sollen weitere Schritte unternommen werden.

