Brunnen-Dekoration in Lehmingen soll wieder schön werden

Plus Ehrenamtliche haben bislang den Brunnen gepflegt. Doch weil die Kostenübernahme für Blumen fraglich ist, geht es nicht weiter. Es ist eine Form des Protests.

Zur Tausendjahrfeier von Lehmingen im Jahr 2009 ist der alte Holzbrunnen durch einen neuen Steinbrunnen ersetzt worden. Seither haben sich Ehrenamtliche im Dorf um den Blumenschmuck am Brunnen gekümmert. Doch in diesem Jahr wollen sie nicht mehr - aus Protest sagt einer von ihnen, der Lehminger Gebhard Pflanz.

Früher sei es unkompliziert gewesen. Das ganze Jahr habe sich die Gruppe gekümmert, dass der Brunnen schön anzusehen sei. Blumen wurden gekauft, der Brunnen dekoriert und dann die Rechnung bei der Stadt eingereicht. Doch inzwischen sei das so nicht mehr möglich, schildert Pflanz.