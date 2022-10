Lehmingen

12:00 Uhr

Denkmalamt erwartet Funde im geplanten Lehminger Baugebiet

Die Stadt Oettingen hat den Bebauungsplan für das Baugebiet "Steigfeld Nord" in Lehmingen aufgestellt.

Plus "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" soll es im neuen Baugebiet "Steigfeld Nord" in Lehmingen Bodendenkmäler geben. Wird noch einmal umgeplant?

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Im Zusammenhang mit der Ausweisung eines neuen Baugebietes „Steigfeld Nord“ in Lehmingen ist die Stadt Oettingen in die Bredoullie geraten. Im Zuge der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zur Aufstellung eines Bebauungsplanes hat das Landesamt für Denkmalpflege auf „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ vorkommende, wertvolle Bodendenkmäler auf der für den Wohnungsbau vorgesehenen Fläche hingewiesen. Acht Bauplätze sind dort vorgesehen.

