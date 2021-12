Erst durch ein Tauschgeschäft gehörte Lehmingen zu Oettingen

Plus Der "aktivste Ortfamilienforscher Nordschwabens" hat wieder fleißig recherchiert und festgestellt: Die 1000-Jahrfeier Lehmingens 2009 war wohl nicht ganz korrekt.

Wie wurde Lehmingen ein Teil Oettingens? Es ist nur eine von vielen Fragen, der Gerhard Beck nachgegangen ist. Beck ist seit Jahren sehr aktiv im Bereich der Ahnenforschung. Wer im Katalog der Münchener Staatsbibliothek nach "Beck Gerhard Ortsfamilienbuch“ recherchiert, bekommt mehr als 30 Treffer, und dabei ist das neueste "Ortsfamilienbuch und Häuserchronik Lehmingen und Lohe“, das am Sonntag in einer Online-Zusammenkunft des Vereins Rieser Kulturtage präsentiert wurde, noch gar nicht enthalten.